ФРГ, по мнению блогера и дизайнера Артемия Лебедева, полностью лишилась суверенитета после Второй мировой войны и сейчас пребывает в униженной позе под контролем Вашингтона. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, который вышел на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Немцы, конечно, к сожалению, находятся в очень уязвимом положении, очень подчинённом положении. Они уже 80 лет стоят в униженной позе, потому что американцы их не считают за страну, держат там свои военные базы», — сказал он.

Помимо этого, Лебедев обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация с Германией является прямым следствием её участия во Второй мировой войне. По его словам, именно таким образом страна понесла наказание за ту роль, которую она сыграла в том глобальном конфликте.

Однако годы ВОВ ничему не научили жителей ФРГ. Посол Сергей Нечаев заявил о беспрецедентном уровне русофобии в Германии. Он отметил, что такого не было даже в послевоенные годы.