Сотрудников МВБ США обязали выйти на работу с сохранением оклада

Министерство внутренней безопасности США распорядилось вернуть всех сотрудников к работе и восстановить им выплату зарплаты на фоне частичного шатдауна. Об этом сообщает портал Federal News Network со ссылкой на внутреннее уведомление ведомства.

«Все сотрудники МВБ, как освобождённые, так и не освобождённые от должностных обязанностей, должны вернуться к статусу работающих и оплачиваемых сотрудников, начиная с вашего следующего рабочего дня по расписанию», — говорится в документе.

Если сотрудник не может выйти в установленный срок, он обязан заранее уведомить руководство и получить соответствующее разрешение. В противном случае за игнорирование распоряжения предусмотрены дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Министерства внутренней безопасности США отправили в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки финансирования. Причиной бюджетного кризиса стал срыв переговоров между Белым домом и демократами в Конгрессе по вопросам ограничений для иммиграционных служб.