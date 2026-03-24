Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 02:15

Сенат США одобрил кандидатуру Маркуйэна Маллина на пост главы МВБ

Маркуэйн Маллин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Senator Markwayne Mullin

Сенат Соединённых Штатов утвердил сенатора Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности. Это следует из трансляции C-SPAN.

За назначение проголосовали 54 сенатора, против — 45, при минимально необходимых 51. До этого ведомство возглавляла Кристи Ноэм, ушедшая после убийства двоих протестующих против рейдов ICE в Миннесоте.

Напомним, в марте американский президент Дональд Трамп объявил об отставке Кристи Ноэм с поста главы министерства внутренней безопасности и выдвинул на эту должность кандидатуру сенатора Маркуэйна Маллина. По его словам, министр должен вступить в должность 31 марта.

Тимур Хингеев
