Сенат США одобрил кандидатуру Маркуйэна Маллина на пост главы МВБ
Маркуэйн Маллин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Senator Markwayne Mullin
Сенат Соединённых Штатов утвердил сенатора Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности. Это следует из трансляции C-SPAN.
За назначение проголосовали 54 сенатора, против — 45, при минимально необходимых 51. До этого ведомство возглавляла Кристи Ноэм, ушедшая после убийства двоих протестующих против рейдов ICE в Миннесоте.
Напомним, в марте американский президент Дональд Трамп объявил об отставке Кристи Ноэм с поста главы министерства внутренней безопасности и выдвинул на эту должность кандидатуру сенатора Маркуэйна Маллина. По его словам, министр должен вступить в должность 31 марта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.