Отец-уголовник из Ленобласти убил кота на глазах у четырёхлетнего сына

Во Всеволожском районе Ленобласти решается вопрос об аресте мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве кота в присутствии его четырёхлетнего сына. Об этом сообщил «Mash на Мойке».

42-летний мужчина находился в продуктовом магазине, где взял кота и вынес его на улицу. Далее, как утверждается, он расправился с животным, а затем вернулся обратно в помещение. После этого подозреваемый бросил тело погибшего кота в сторону продавца. Следствие отмечает, что ранее у мужчины уже была судимость.

В настоящее время правоохранительные органы ходатайствуют о его заключении в СИЗО сроком на два месяца.

Ранее в Москве в жилом комплексе на Причальном проезде произошёл инцидент с гибелью собаки после падения из окна квартиры. Женщину, находившуюся в квартире, забрали правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.