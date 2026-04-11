В Нижнем Тагиле накрыли банду, державшую город в страхе 30 лет

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против пятерых жителей Нижнего Тагила. Их подозревают в создании преступного сообщества, которое терроризировало город с 1997 года. Об этом сообщили в СК по региону.

У каждого участника ОПС была своя роль, действовали они слаженно и организованно. По версии следствия, банда занималась вымогательством и контролировала сферу интимных услуг, вовлекая в проституцию в том числе несовершеннолетних девушек.

Одного из фигурантов отдельно обвиняют в убийстве двух мужчин и покушении на жизнь женщины. Жуткая расправа произошла в августе 1994 года прямо на городском пляже Нижнетагильского пруда.

Остановить преступников удалось только спустя десятилетия. Лидеров группировки задержали и арестовали ещё в ноябре 2025 года. Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ проводили задержания по местам жительства. Те, кто не открыл дверь добровольно, были взяты силой при поддержке бойцов СОБР.

Сейчас полиция проверяет, не остались ли другие жертвы этой банды. Пострадавших просят обращаться в отдел по борьбе с организованной преступностью свердловского главка МВД. Все пятеро задержанных уже дают показания.

