Владелец компании по авторским правам попался на краже чужого фото

Бизнесмен, чья компания десятилетиями судится с другими за использование чужих фотографий, сам уличён в воровстве снимков. На сайте его фирмы нашли фото бывшего мэра Химок, которого выдали за довольного клиента и подписали чужим именем, сообщает Baza.

У Данилы Яценко есть две организации: «Вебнотариус» (заверяет сайты) и «Восьмая заповедь» — та самая, которую знают в юридических кругах. Последняя зарабатывает на защите авторских прав и за десять лет подала больше четырёх тысяч исков. Ответчиками по ним выступали СМИ, туроператоры, знаменитости, а также Министерство культуры и прокуратура Ульяновской области.

Механизм прост: найти автора снимка, выкупить на него права или получить лицензию, а затем искать в сети нарушителей и требовать с них компенсацию. Под раздачу попадали даже компании Яны Рудковской и Юлии Высоцкой.

Однако теперь «преступление» обнаружилось и в собственном бизнесе Яценко. В разделе с отзывами на сайте «Вебнотариуса» нашлb фотографию бывшего главы Химок Олега Шахова. Изображение скопировали с официального сайта администрации, а самого мужчину в отзыве назвали Владимиром Сергеевичем и выдали за айтишника.

Ранее российский дизайнер Джозефина Эмбройдери (Евгения Юртова) обвинила французский бренд Schiaparelli в плагиате — её идею с куриными ножками использовали в новой коллекции. По словам Джозефины, она случайно наткнулась на показ Schiaparelli и узнала в одной из моделей элемент, который придумала задолго до этого для своей сумки. Теперь она готовит досудебную претензию и намерена отстаивать свои права на авторские разработки.