Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что правительство Великобритании готовит план по переводу страны на военные рельсы. В своём посте в соцсети Х он назвал сторонников премьера Кира Стармера «сумасшедшими поджигателями войны», которые ведут дело к конфликту с «западной цивилизацией».

«Великобритания готовит новый план, чтобы подготовить всю страну к переходу к войне. Сумасшедшие поджигатели войны Стармера», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ также поинтересовался, почему не был разработан альтернативный план, направленный на деэскалацию, реэмиграцию, достижение мира и процветания.

Ранее Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании разрушителем Запада за создание «союза неправильных». По мнению политика, западные политики никогда не признают своих ошибок и «неустанно двигаются» в неверном направлении.