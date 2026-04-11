Президент Ирака Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Об этом сообщила пресс-служба иракского парламента.

Решение было озвучено спикером законодательного органа Хейбатом аль-Халбуси. Он объявил об исключении кандидатуры Рашида из списка претендентов на пост президента. После изменения числа участников в гонке за высший государственный пост осталось 16 кандидатов.

Ранее сообщалось, что на юге Ирака зафиксирован удар по жилому дому, в результате которого погибли как минимум пять человек. Среди погибших, по предварительным данным, есть женщины.