11 апреля, 12:51

Президент Ирака Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства

Абдель Латиф Рашид. Обложка © ТАСС / Ameer Al-Mohammedawi

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Об этом сообщила пресс-служба иракского парламента.

Решение было озвучено спикером законодательного органа Хейбатом аль-Халбуси. Он объявил об исключении кандидатуры Рашида из списка претендентов на пост президента. После изменения числа участников в гонке за высший государственный пост осталось 16 кандидатов.

«Исламское сопротивление в Ираке» отказалось от ударов РСЗО «Град» по базам США

Ранее сообщалось, что на юге Ирака зафиксирован удар по жилому дому, в результате которого погибли как минимум пять человек. Среди погибших, по предварительным данным, есть женщины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
