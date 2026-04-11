315 рублей против 30 тысяч: Бывший судья из Москвы проучил «жадную» аптеку

Бывший московский судья взыскал с аптечной сети 30 тысяч рублей в качестве компенсации. Поводом для иска послужила предполагаемая попытка обсчёта на сумму в 315 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилой мужчина заказал в интернет-аптеке антисептик за 615 рублей. Однако при получении товара ему сообщили, что акция закончилась, и потребовали доплату. В отличие от многих, покупатель, оказавшийся юристом по образованию, решил отстаивать свои права.

После того как его письменную претензию проигнорировали, он обратился в мировой суд. Представители аптеки не смогли доказать наличие временной скидки, и суд встал на сторону истца, постановив, что продавец не имеет права изменять цену после оформления заказа.

В итоге аптеку обязали продать товар по первоначальной цене, а также выплатить 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, судебных издержек и штрафа.

