Американский грузовой корабль Cygnus XL полетел к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus XL успешно запущен к МКС с космодрома во Флориде. Трансляцию демонстрировала компания SpaceX на странице в соцсети Х.

NASA также подтвердило успешный запуск. На сайте агентства сообщается, что корабль компании Northrop Grumman отправился на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал в рамках миссии Commercial Resupply Services-24 (CRS-24). На борту Cygnus XL находятся более 11 тысяч фунтов (почти 5 тонн) научного оборудования и груза для Международной космической станции. В NASA добавили, что трансляция прибытия корабля начнётся в полдень по местному времени (22:00 мск) в понедельник, 13 апреля.

Ранее стало известно, что США намерены продолжать отправлять управляемые миссии к Луне вплоть до планируемой высадки в 2028 году — это решение связано с успехом «Артемиды-2». Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман. По словам Айзекмана, астронавты «вновь в строю» в вопросе отправки людей на Луну и их возвращения на Землю. Конечная цель, как он утверждает, — высадка на поверхность Луны в 2028 году и начало строительства лунной базы.