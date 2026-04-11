Заражающие паразитами комары обитают на юге России, но бояться их не надо

В Краснодарском крае уже пятнадцать лет обитают комары рода Aedes, способные переносить возбудителей экзотических болезней. По словам директора института медицинской паразитологии имени Марциновского Александра Лукашева, несмотря на присутствие этих насекомых, вероятность масштабных эпидемий внутри страны крайне мала.

«В Россию комары рода Aedes были завезены в 2008 году, и сейчас они есть на большей территории Краснодарского края. Вспышек подобных лихорадок у нас не было, и не факт, что в обозримом будущем будут», — приводит его слова РИА «Новости».

Для распространения вирусной инфекции недостаточно простого присутствия кровососущих. Эксперт пояснил, что для развития патогена необходима аномально жаркая погода.

«Идеальная температура для передачи тропических вирусных лихорадок – это 30-32 градуса, у нас это не самые частые температуры. Кроме того, такие температуры должны держаться достаточно длительное время», — уточнил специалист.

Ранее в СМИ обсуждалась информация об изменении поведения насекомых на Бали, где они стали активнее нападать на людей в дневные часы. Однако климатические условия нашей страны пока выступают естественным барьером для широкого распространения подобных вирусов.

Тем не менее, при поездках в страны с жарким климатом бдительность терять нельзя. Путешественникам рекомендуют использовать специальные репелленты, а также отдавать предпочтение закрытой одежде с длинными рукавами и брюками, чтобы свести к минимуму вероятность укусов.

Напомним, на территории России начали всё чаще фиксировать случаи заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, при котором личинки могут проникать в организм человека посредством укусов комаров и развиваться в коже носителя, но чаще на лице или глазах. Попав в организм человека, паразит может формировать подкожные уплотнения и вызывать ощущение «движения» под кожей.