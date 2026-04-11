Кая Каллас, занимающая пост главы европейской дипломатии, не справилась бы с защитой диплома в МГУ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я заканчивал МГУ. Я не могу себе представить, чтобы Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — сказал представитель Кремля в беседе с ИС «Вести».

Каллас ранее заявляла о своем увлечении исторической литературой, отметив, что прочла «довольно длинный» список книг. Она также выразила надежду, что это занятие поможет ей стать «очень умной».

А ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки. По словам Каллас, все страны, на которые якобы нападала РФ, никогда не атаковали её сами.