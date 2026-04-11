Космонавт Кудь-Сверчков передаёт уникальные снимки с МКС через мессенджер МАХ

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков теперь присылает свои снимки из космоса через мессенджер МАХ. Этой новостью на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, МАХ уже доставили на орбиту, и Кудь-Сверчков активно его использует. Через мессенджер он общается и с семьёй, и с пресс-службой, а также передаёт на Землю уникальные кадры, сделанные с борта МКС.

Ранее сообщалось, что в Курской области в рамках Недели космоса открылась выставка. Там можно увидеть редкие фотографии, архивные документы и видеокадры с орбиты, а также узнать о жизни космонавтов. Первая в России Неделя космоса пройдёт с 6 по 12 апреля. Старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий в регионах состоится 6 апреля.