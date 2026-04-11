Путин назвал большим событием запуск широкополосной группировки связи

Президент России Владимир Путин высоко оценил запуск новой широкополосной спутниковой группировки связи, назвав его «большим событием». Глава государства дал такую оценку в ходе рабочей встречи с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, которая состоялась в преддверии Дня космонавтики.

Как доложил руководитель «Роскосмоса», организация успешно развернула низкоорбитальную группировку, предназначенную для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

«Большое событие, я вас поздравляю», — процитировала пресс-служба слова президента, обращенные к главе госкорпорации.

Ранее Путин поздравил с наступающим Днём космонавтики всех сотрудников отрасли. Президент также подвёл итоги работы отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом позитивным: состоялось 17 пусков, на орбиту выведено 97 аппаратов.