Разминирование БПЛА на Кубани завершено, жителей вернули из ПВР в дома

Специалисты завершили разминирование боевой части беспилотника в Краснодарском крае. Информацию об этом опубликовал оперативный штаб региона.

Работы проводились в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Боевая часть БПЛА была обнаружена на одной из улиц населённого пункта. После завершения всех необходимых мероприятий жители вернулись в свои дома. В течение дня для них работал пункт временного размещения в местном доме культуры.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла эвакуация жителей нескольких домов в связи с обнаружением фрагмента беспилотника с боевой частью. Инцидент произошёл в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Обломки БПЛА были найдены на улице населённого пункта. В результате падения фрагментов получил повреждения забор частного дома. Пострадавших нет. Для обеспечения безопасности людей временно вывели из домов и разместили в пункте временного размещения. Его организовали в местном Доме культуры.