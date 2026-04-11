11 апреля, 10:43

На Кубани эвакуировали жителей ряда домов из-за обломка БПЛА

В Краснодарском крае жителей нескольких домов эвакуировали после обнаружения фрагмента беспилотника с боевой частью. Инцидент произошёл в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Обломки БПЛА нашли на одной из улиц населённого пункта. В результате падения фрагментов был повреждён забор частного дома. Пострадавших в происшествии нет. Для обеспечения безопасности жителей временно вывели из домов и разместили в пункте временного размещения, который организовали в местном Доме культуры. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы, проводятся необходимые мероприятия.

Ранее в Новороссийске были зафиксированы повреждения жилых домов после падения обломков беспилотника. Пострадали два многоквартирных здания и один частный дом. В трёх квартирах выбило окна, аналогичные повреждения остекления зафиксированы и в частном секторе.

Милена Скрипальщикова
