11 апреля, 21:31

Вернувшиеся из плена жители Курщины получат сертификаты на жильё вне очереди

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Жители приграничных населённых пунктов Курской области, вернувшиеся из плена, смогут получить сертификаты на жильё в приоритетном порядке по готовности. Об этом рассказал глава Суджанского района Алексей Спиридонов.

«Все меры поддержки, которые были положены, сейчас будем оформлять. По сертификатам — будем смотреть по документам, как они будут готовы, вне очереди будут получать», — заявил Спиридонов.

Хинштейн показал видео с последними возвращёнными из украинского плена курянами
Хинштейн показал видео с последними возвращёнными из украинского плена курянами

Напомним, 11 апреля семеро курян, которых вернули с территории Украины, были доставлены в Курск. . Их автобус прибыл в один из пунктов временного размещения, где собрались родные, медики и представители местных властей. Губернатор Курской области направил за людьми собственный транспорт и бригаду врачей. Среди освобождённых — пять женщин и двое мужчин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
