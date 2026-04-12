Фьюри единогласным решением судей победил Махмудова в Лондоне

Тайсон Фьюри удачно вернулся на ринг после полуторагодичного перерыва и двух поражений подряд. В 12-раундовом бою, который состоялся в столице Великобритании Лондоне, британец одолел российского супертяжеловеса Арсланбека Махмудова. Судьи отдали победу хозяину ринга единогласным решением — 120-108, 120-108, 119-109.

Для 37-летнего экс-чемпиона мира эта победа стала 35-й при двух проигрышах и одной ничьей (24 нокаута). В январе 2025-го Фьюри объявлял о завершении карьеры, но уже в этом году решил возобновить выступления. Последние два поединка он проводил с украинцем Александром Усиком и оба раза уступил. В ближайшем будущем они могут провести третий бой.

Именно Усик в мае 2024-го отобрал у британца пояс WBC, которым тот владел с 2020 года. Ранее, в 2015-м, Фьюри уже шокировал мир, победив Владимира Кличко и забрав у него титулы IBF, WBA и IBO. После того триумфа карьера боксера едва не рухнула из-за проблем с наркотиками и психикой — он пропустил 2,5 года.

Соперник Фьюри — 36-летний Махмудов (ныне живёт в Канаде) — потерпел третье поражение в профессиональной карьере. В активе россиянина 21 победа (19 — нокаутом). До этого боя он занимал шестую строчку рейтинга WBA и владел титулом интерконтинентального чемпиона по версии этой организации, который завоевал в прошлом поединке, побив британца Дэвида Аллена.