Бойцам группировки «Север» доставили пасхальные куличи на беспилотниках

В подразделения группировки войск «Север», выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, были доставлены праздничные куличи и крашеные яйца. Продовольственный обоз помог бойцам отметить главный христианский праздник — Пасху. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» доставили праздничные куличи и окрашенные яйца на передовые позиции, чтобы бойцы могли отметить главный праздник в православном календаре — Пасху», — сообщили в МО РФ.

Куличи доставляли на передовую разными способами, на труднодоступные передовые позиции — дронами.

Приготовление праздничных угощений проходило в базовых и тыловых районах. Было изготовлено достаточное количество куличей и яиц, чтобы каждый военнослужащий смог приобщиться к пасхальной трапезе.

В полевых храмах и в тылу прошли молебны и обряды освящения праздничных блюд. Военнослужащим 128-й отдельной мотострелковой бригады повезло особенно: они смогли лично присутствовать на торжественном освящении куличей и пасхальных яиц. Помощник командира бригады отец Александр провёл для бойцов службу в полевом храме, а также совершил таинства крещения и исповеди.

Ранее сообщалось, что в канун Пасхи из плена были возвращены 175 российских военных. Самолёт уже доставил их на Родину. Бойцы поблагодарили Минобороны за освобождение.