Вэнс подвёл итоги переговоров США и Ирана в Пакистане: Они не приняли наши условия

США и Иран не смогли достичь договорённости на переговорах в столице Пакистана Исламабаде. Об этом заявил американский президент, глава делегации Вашингтона Джей Ди Вэнс.

«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договорённостей», — сказал политик на брифинге.

По его словам, представители Тегерана отказались принимать условия США. Также Вэнс отметил, что Вашингтон не видит готовности Ирана отказаться от «возможности разработки ядерного оружия».

Вице-президент Штатов добавил, что американская делегация покидает Исламабад, оставив Ирану последнее, «самое выгодное предложение». Решение за Тегераном, заключил Вэнс.

Напомним, переговоры начались накануне и продолжались около 15 часов. Агентство Fars передавало, что процесс продолжится 12 апреля. В то же время информированные источники отмечали, что целый ряд вопросов, в том числе по ситуации с Ормузским проливом, по-прежнему остается несогласованным.