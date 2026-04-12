В МИД РФ назвали главную задачу нового генсека ООН: на пост претендуют четыре человека

Россия будет подходить к процессу отбора следующего генерального секретаря Организации Объединённых Наций с предельной тщательностью. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Российская сторона намерена подойти к отбору следующего Генерального секретаря максимально тщательно. Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов», — заявил дипломат.

Представитель МИД РФ добавил, что главной задачей нового генсека ООН станет тщательная работа над ошибками.

Логвинов также подчеркнул, что пост главы ООН сохраняет чрезвычайно высокую значимость в современной международной политике. По его словам, хотя формально эта должность считается сугубо административной, в реальности занимающий её чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на рассмотрение вопросов повестки дня ООН, включая политические.

Также ранее Кирилл Логвинов назвал требования России к кандидату на пост генерального секретаря Организации Объединённых Наций. В их числе — отказ от двойных стандартов, нейтральность и поддержка конструктивного диалога между странами. Кандидат также должен выступать в роли посредника, а не брать на себя функции судьи или верховного арбитра — такая роль не закреплена за его должностью.

Действующий генсек ООН Антониу Гуттериш находится в должности до конца года. Одним из главных кандидатов на его пост является глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также в числе претендентов экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший глава Сенегала Маки Саль и бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан. 20 апреля начнутся публичные слушания, где кандидаты представят свои программы и ответят на вопросы стран-членов ООН.