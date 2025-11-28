Россия и США
28 ноября, 09:44

Кремль высказался о кандидатуре Гросси на пост генсека ООН

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал выдвижение Рафаэля Гросси на пост главы ООН. Он отметил, что российская сторона хорошо знает Гросси, который в настоящее время руководит МАГАТЭ. По словам представителя Кремля, Москва будет подходить к оценке этой кандидатуры комплексно, проводя всесторонний анализ.

«Мы очень высоко стремим взаимодействие с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях», — добавил Песков.

Кто сменит Гутерриша? Стартовала гонка за кресло генсека ООН
Напомним, ранее Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси в качестве своего кандидата на пост генерального секретаря ООН на срок с 2027 по 2031 год. По мнению аргентинских властей, глава МАГАТЭ продемонстрировал умение вести дипломатические переговоры даже в условиях конфликтных ситуаций. 64-летний Гросси возглавляет МАГАТЭ с 2019 года. Его полномочия действуют до декабря 2027 года.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ООН
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
