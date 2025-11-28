Кремль высказался о кандидатуре Гросси на пост генсека ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал выдвижение Рафаэля Гросси на пост главы ООН. Он отметил, что российская сторона хорошо знает Гросси, который в настоящее время руководит МАГАТЭ. По словам представителя Кремля, Москва будет подходить к оценке этой кандидатуры комплексно, проводя всесторонний анализ.