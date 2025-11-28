Кремль высказался о кандидатуре Гросси на пост генсека ООН
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал выдвижение Рафаэля Гросси на пост главы ООН. Он отметил, что российская сторона хорошо знает Гросси, который в настоящее время руководит МАГАТЭ. По словам представителя Кремля, Москва будет подходить к оценке этой кандидатуры комплексно, проводя всесторонний анализ.
«Мы очень высоко стремим взаимодействие с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях», — добавил Песков.
Напомним, ранее Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси в качестве своего кандидата на пост генерального секретаря ООН на срок с 2027 по 2031 год. По мнению аргентинских властей, глава МАГАТЭ продемонстрировал умение вести дипломатические переговоры даже в условиях конфликтных ситуаций. 64-летний Гросси возглавляет МАГАТЭ с 2019 года. Его полномочия действуют до декабря 2027 года.
