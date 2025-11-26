Кто сменит Гутерриша? Стартовала гонка за кресло генсека ООН

В ООН дан официальный старт процессу подбора следующего генерального секретаря на смену Антониу Гутерришу. По информации агентства Bloomberg, соответствующее заявление сделала председатель Генассамблеи Анналена Бербок.

«Наш выбор станет мощным сигналом о том, кто мы такие — ООН — и действительно ли мы служим всем людям мира», — заявила Бербок.

Издание уточняет, что всем странам-участницам организации было направлено письмо с предложением представить своих номинантов. Документ подписан руководителями Генассамблеи и Совбеза ООН.

В обращении содержится настоятельная рекомендация уделить самое пристальное внимание выдвижению женщин-кандидатов. Кроме того, в нём подчёркивается особая важность обеспечения географического разнообразия при отборе, без конкретики по поводу предпочтительного региона.

Среди вероятных претендентов на этот пост фигурируют имена главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, экс-президента Чили Мишель Бачелет, а также Ребеки Гринспан, занимавшей пост вице-президента Коста-Рики и должность в структурах ООН.

По итогам саммита в Йоханнесбурге лидеры «Большой двадцатки» выразили единую позицию, поддержав курс на реформирование Организации Объединённых Наций. В совместной декларации они заявили о необходимости преобразования ключевого органа — Совета Безопасности. Участники форума призвали к его расширению, чтобы предоставить большее представительство странам из регионов, чьи интересы, по их мнению, недостаточно отражены в настоящее время, в частности, государствам Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.