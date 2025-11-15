США впервые проголосовали против антироссийской поправки в ООН

Соединённые Штаты Америки впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА «Новости». Резолюция принимается ежегодно с 2005 года по инициативе России.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил документ в пятницу, 114 стран высказались «за», 52, включая США, проголосовали «против». Начиная с 2022 года западные страны вносили поправки к документу, утверждая, что Россия якобы использует борьбу с неонацизмом как предлог для проведения СВО. Соединённые Штаты ранее поддерживали эти поправки. Представитель США объяснил изменение позиции ростом бюрократии в ООН.

В российском МИД положительно оценили решение США.

Ранее администрация США требовала исключить из проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки «территориальная целостность» и «российская агрессия». Европейские партнёры Киева выражали опасения, что такие поправки продемонстрируют раскол в западном блоке. Европейские страны пытались убедить США не менять свою позицию. Неназванный источник из числа европейских посланников назвал действия американской администрации очередным примером ситуации, где Вашингтон отходит от основных интересов Украины в «критический» с дипломатической точки зрения момент.