12 ноября, 10:48

Полянский оценил планы США смягчить резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон не вёл консультаций с Москвой относительно изменений в тексте ежегодной антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Данное решение было принято американской стороной в одностороннем порядке.

«Нет, они с нами это не обсуждали», — ответил дипломат на вопрос RTVI о том, известно ли РФ о желании США убрать из документа упоминания о «территориальной целостности» Украины.

Напомним, США требуют переписать проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. По данным Kyiv Post, Вашингтон настаивает на исключении ключевых формулировок — «территориальная целостность» и «российская агрессия». При этом европейские партнёры Киева опасаются, что такие поправки продемонстрируют раскол на Западе.

