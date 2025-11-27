Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН

Аргентина официально выдвинула кандидатуру директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел южноамериканской страны.

«Гросси имеет блестящую карьеру, охватывающую более четырёх десятилетий в качестве официального представителя аргентинского дипломатического корпуса, а в последнее время — в качестве главы МАГАТЭ, лидерские качества которого получили признание при его избрании на второй срок в 2023 году», — сказано в сообщении.

МИД Аргентины также отметил, что основные достижения Гросси направлены на содействие международному миру и безопасности посредством открытого, эффективного и актуального управления с очевидными результатами

В ведомстве обратили внимание на эффективность Гросси в конфликтных ситуациях и условиях серьёзных международных кризисов в качестве беспристрастного и объективного собеседника. Приверженность главы МАГАТЭ уставу Организации Объединённых Наций делает его отличным кандидатом на пост генсека ООН, добавили в МИД.

Напомним, накануне в ООН был дан официальный старт процессу подбора следующего генерального секретаря на смену Антониу Гутерришу. Всем странам-участницам организации было направлено письмо с предложением представить своих номинантов. Документ подписан руководителями Генассамблеи и Совбеза ООН.