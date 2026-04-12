Россиянам назвали новые даты передачи показаний счётчиков и объяснили, почему это выгодно

С 1 апреля во многих регионах России установлены чёткие временные рамки для передачи показаний индивидуальных приборов учёта воды. Теперь данные необходимо отправлять в так называемое «окно» — с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Парламентарий пояснил, что передать показания можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в установленный период, начисления будут производиться не по завышенному нормативу, как раньше, а по среднемесячному потреблению за последние полгода.

«Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счёт по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности», — подытожил Свищёв.

При этом парламентарий призвал передавать показания вовремя — так всегда будет точная сумма.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Льгота действует бессрочно — как на время участия в СВО, так и после возвращения. Для её оформления нужно обратиться в соцзащиту с пакетом документов, включая контракт и подтверждение участия в СВО.