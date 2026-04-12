Десятки человек погибли из-за давки в крупнейшей крепости Западного полушария

Не менее 30 человек погибли в результате давки в крепости на севере Гаити. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

«Давка произошла в Цитадели Лаферьер, крепости начала XIX века», — говорится в сообщении.

По данным агентства, достопримечательность была переполнена посетителями. Трагедия случилась во время ежегодного празднования дня Всемирного наследия ЮНЕСКО. Точные причины давки уточняются.

Цитадель Лаферьер (также крепость Анри Кристофа) — крупнейшее фортификационное сооружение Западного полушария, возведённое в 1804—17 годах на вершине 1000-метровой горы у северного побережья Гаити по приказу короля королевства Гаити Анри Кристофа.

