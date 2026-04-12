Трамп посетил турнир UFC 327 в Майами

В Майами проходит 327-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Одним из зрителей оказался Дональд Трамп.

Камеры засняли американского лидера в первом ряду арены Kaseya Center. Политик внимательно следил за происходящим в октагоне.

Главное событие вечера — бой за вакантный титул в полутяжёлом весе. На пояс претендуют чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг. В соглавном событии 36-летний непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов по прозвищу «Профессионал» встретится с 34-летним экс-претендентом на пояс UFC, бразильцем Пауло Костой.

Наверняка Трамп посетит и турнир UFC, который пройдёт летом в Белом доме. В главном событии подерутся грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. Мероприятие состоится 14 июня и будет приурочено к 250-летию подписания Декларации независимости США.