Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 03:29

Трамп посетил турнир UFC 327 в Майами

Трамп на UFC 327. Обложка © ТАСС / Zuma

В Майами проходит 327-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Одним из зрителей оказался Дональд Трамп.

Камеры засняли американского лидера в первом ряду арены Kaseya Center. Политик внимательно следил за происходящим в октагоне.

Главное событие вечера — бой за вакантный титул в полутяжёлом весе. На пояс претендуют чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг. В соглавном событии 36-летний непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов по прозвищу «Профессионал» встретится с 34-летним экс-претендентом на пояс UFC, бразильцем Пауло Костой.

Наверняка Трамп посетит и турнир UFC, который пройдёт летом в Белом доме. В главном событии подерутся грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. Мероприятие состоится 14 июня и будет приурочено к 250-летию подписания Декларации независимости США.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar