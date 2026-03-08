Объявлен кард турнира UFC в Белом доме – чемпионская рубка Топурии и Гейджи станет главной

Главным событием турнира UFC в Белом доме станет титульный бой испано-грузинского бойца Илии Топурии против американца Джастина Гейджи. Полный кард турнира объявил глава промоушена Дана Уайт на очередном номерном турнире UFC 326.

29-летний Топурия по прозвищу «Матадор» с рекордом 17–0 завоевал полноценный титул в июне 2025 года, отправив в страшный нокаут бразильца Чарльза Оливейру. Его соперник Джастин «Хайлайт» Гейджи в январе 2026-го единогласным решением вырвал победу у британца Пэдди Пимблетта в изнурительном поединке. Их бой обещает быть ярким, ведь оба любят зрелищные схватки в стойке, однако фанаты полагают, что американец упадёт в первом же серьёзном обмене ударами с соперником.

В соглавном бою вечера встретятся поднявшийся к тяжеловесам чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра и француз Сирил Ган — они сразятся за временный пояс. Также у Белого дома пройдёт четыре боя: Шон О’Мэлли из США будет биться с Айманном Захаби из Канады, Маурисио Руффи из Бразилии с Майклом Чендлером из США, Бо Никал из США с Кайлом Докасом из США и Диего Лопес из Бразилии с Стивом Гарсией из США.

Турнир состоится 14 июня и приурочен к 250-летию подписания Декларации независимости США. Дана Уайт утверждал, что это событие станет самым крупным мероприятием в истории промоушена, однако фанаты считают, что кард получится довольно посредственным.

Известно, что один из громких боёв, который пытался устроить Дана Уайт на турнире у Белого дома, сорвался. Вероятно, это был поединок известного ирландского бойца Конора Макгрегора, который был готов разделить октагон с американцем Майклом Чендлером после долгой паузы в карьере.