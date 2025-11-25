Экс-чемпион UFC Джон Джонс купил квартиру в Грозном

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс приобрёл недвижимость в Грозном. Об этом заявил глава промоушена Hype Fighting Championship блогер Мухаммед Носаев.

38-летний Джонс, являющийся одним из самых титулованных бойцов в истории UFC, владел чемпионскими поясами в полутяжёлом и тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд составляет 28 побед при одном поражении.

Напомним, в июне глава UFC Дэйна Уайт после турнира в Баку объявил, что легендарный боец Джон Джонс принял решение завершить карьеру. По словам Уайта, американец лично сообщил ему о решении уйти из спорта. Однако позднее Джонс собрался вернуться в октагон, он может выступить на турнире UFC в Белом доме.