Российские силовики заявили об участии осуждённых граждан Украины в боевых операциях. По имеющимся данным, такие лица пополняют ряды штурмовых подразделений Госпогранслужбы Украины.

Активные действия с их участием зафиксированы на Великобурлукском направлении. Информацию об этом подтверждают сведения, полученные от близких людей данных военнослужащих.

«Родственники украинских заключенных сообщают, что их близкие принимают участие в боевых действиях на Великобурлукском направлении в составе штурмовых подразделений ГПСУ», — сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах.

Ранее сообщалось, что часть подразделений ВСУ, участвующих в боевых действиях в Харьковской области, доукомплектовывается несовершеннолетними идейными неонацистами. В украинских структурах признают, что к выполнению задач привлекаются лица, не достигшие 18 лет.