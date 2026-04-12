12 апреля, 05:47

На Великобурлукском направлении замечены штурмовики ВСУ из числа заключённых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские силовики заявили об участии осуждённых граждан Украины в боевых операциях. По имеющимся данным, такие лица пополняют ряды штурмовых подразделений Госпогранслужбы Украины.

Активные действия с их участием зафиксированы на Великобурлукском направлении. Информацию об этом подтверждают сведения, полученные от близких людей данных военнослужащих.

«Родственники украинских заключенных сообщают, что их близкие принимают участие в боевых действиях на Великобурлукском направлении в составе штурмовых подразделений ГПСУ», — сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах.

ВСУ держат резервы из испаноязычных наёмников в Сумской области
Ранее сообщалось, что часть подразделений ВСУ, участвующих в боевых действиях в Харьковской области, доукомплектовывается несовершеннолетними идейными неонацистами. В украинских структурах признают, что к выполнению задач привлекаются лица, не достигшие 18 лет.

Анастасия Никонорова
