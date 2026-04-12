Россияне стали чаще искать правила произношения слов «щавель» и «красивее»

Пользователи в России всё чаще обращаются к поисковикам, чтобы уточнить правильное произношение популярных лексем. Согласно статистике портала Грамота.ру, которая есть в распоряжении РБК, интерес к нормам русского языка заметно сместился в сторону конкретных терминов.

Лидерами по частоте запросов стали слова «щавель», «красивее» и «каталог». По сравнению с прошлыми периодами, интерес к тому, где ставить акцент в данных лексемах, вырос на 75,9%, 66,9% и 66,4% соответственно.

Одновременно с этим упала востребованность поиска ударений в других спорных терминах. Так, вопросы о правильном произношении существительного «свёкла» стали задавать реже на 40,4%. Аналогичная тенденция прослеживается в отношении глагола «баловать» (снижение на 27%) и имени существительного «феномен» (минус 19,1%).

Подобная динамика отражает изменения в повседневной речевой культуре. Вероятно, некоторые слова окончательно закрепились в сознании носителей языка как общепринятые, тогда как другие, напротив, продолжают вызывать сомнения и требуют проверки по словарям.

Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». Всего с января в справочник добавили 921 слово. Среди новых лексем — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные термины.