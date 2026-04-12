РФ является супердержавой, считает отец богатейшего человека в мире Илона Маска, американский инвестор Эррол Маск. По его словам, россияне умны, энергичны и трудолюбивы, а страна в целом дала миру много выдающихся людей.

«Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей... В России высокая конкуренция, что замечательно», — сказал собеседник РИА «Новости». По словам Маска, в отличие от граждан США и стран Европы, где «подлость нередко в порядке вещей», наши соотечественники не испорчены.

Ранее Эррол Маск посетил пасхальную службу в столичном Храме Христа Спасителя. К слову, на ней же присутствовал и президент России Владимир Путин.