Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 06:53

Отец Илона Маска назвал Россию супердержавой

Эррол Маск. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

РФ является супердержавой, считает отец богатейшего человека в мире Илона Маска, американский инвестор Эррол Маск. По его словам, россияне умны, энергичны и трудолюбивы, а страна в целом дала миру много выдающихся людей.

«Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей... В России высокая конкуренция, что замечательно», — сказал собеседник РИА «Новости». По словам Маска, в отличие от граждан США и стран Европы, где «подлость нередко в порядке вещей», наши соотечественники не испорчены.

Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира

Ранее Эррол Маск посетил пасхальную службу в столичном Храме Христа Спасителя. К слову, на ней же присутствовал и президент России Владимир Путин.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar