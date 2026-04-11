11 апреля, 19:41

Эррол Маск посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Отец бизнесмена Илона Маска Эррол посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Эррол Маск в храме Христа Спасителя. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Турне отца Илона Маска по России продолжается. Сегодня заметил его в Храме Христа Спасителя перед пасхальной службой», — говорится в подписи к видео.

Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира
Ранее отец Илона Маска рассказал, что уже немного говорит по-русски. В его арсенале — «спасибо», «до свидания» и даже «на здоровье», плюс он пытается выучить алфавит. Ему по душе, что в России все чувствуют себя расслабленно. Также отец самого богатого человека в мире высказался о давлении Запада на РФ. По его мнению, всё дело в зависти.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

