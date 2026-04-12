«Открыл дверь и упал в обморок»: Фельдшер спас мужчину, слушая ритм сердца по телефону

Фельдшер скорой Артур Водопьянов и дежурный терапевт Анна Яковлева спасли пациента с сердечным приступом в селе Мильково на Камчатке, применив дефибриллятор прямо на месте. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года. Бригада Водопьянова выехала по вызову — мужчина жаловался на сильное сердцебиение, головокружение и упадок сил.

«Отмечал, что сейчас сердце выпрыгнет из груди. Он сам открыл мне дверь и сразу же потерял сознание в коридоре», — рассказал медик.

Фельдшер оперативно установил катетер и сделал разряд дефибриллятором. Терапевт Яковлева в это время по настукивала пальцами ритм сердца и подсказывала по телефону, что делать. Когда пациент пришёл в себя, его доставили в больницу. На момент госпитализации состояние оценивалось как стабильное.

Ранее Life.ru рассказывал, что фельдшерам и акушеркам разрешили осматривать пациентов, ставить диагнозы и выписывать лекарства. Это временная мера из-за нехватки в России более 63 тысяч врачей, особенно в регионах и сёлах. Нововведение должно снизить нагрузку на докторов и ускорить доступ к медпомощи.