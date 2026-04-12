Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 08:15

Ни денег, ни людей: Экс-прессек Зеленского отрезвила украинцев правдой о необходимости мира

Юлия Мендель. Обложка © ТАСС / Zuma

У Украины в 2026 году есть последний шанс заключить мирное соглашение с Россией, считает Юлия Мендель. По словам бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, для этого есть окно в три месяца, после чего США, скорее всего, переключат внимание на ноябрьские промежуточные выборы, а затем — на рождественские праздники.

«Внимание американцев вряд ли вернётся к этому вопросу в полной мере <...> до середины января», — добавила она.

Европа не сможет заменить США в качестве посредника — у неё нет ни инструментов, ни политической воли, чтобы возглавить серьёзную инициативу. По мнению Мендель, большинство лидеров ЕС лишь повторяют пустые заявления о конфликте на Украине, а на деле углубляются во внутренние проблемы.

Экс-прессек Зеленского также считает, что у Украины попросту недостаточно денег, причём даже если Евросоюз выделит часть обещанного 90-миллиардного кредита. А дефицит личного состава в вооружённых силах не позволяет выиграть конфликт на поле боя. По словам Мендель, если в ближайшее время Москва и Киев не договорятся об урегулировании, то Незалежная лишь продолжит терять всё больше людей и земли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал возобновить переговоры по Украине. По словам главы государства, международное сообщество должно активнее включаться в процесс урегулирования.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar