WhatsApp ответил Дурову на обвинения в «крупнейшем обмане» пользователей

Короткая, но жёсткая перепалка разгорелась в соцсети X между основателем Telegram Павлом Дуровым и официальным аккаунтом WhatsApp. Поводом стали претензии Дурова к шифрованию конкурента.

Ответ WhatsApp не заставил себя ждать. В мессенджере подчеркнули, что по умолчанию обеспечивают сквозное шифрование для личных и групповых чатов, а также для звонков. В компании добавили, что поддерживают резервные копии с шифрованием и работу на нескольких устройствах.

«Это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно», — говорится в сообщении WhatsApp, опубликованном в ответ на критику .

Ранее Дуров заявил, что шифрование в WhatsApp может оказаться «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей», вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. По его словам, мессенджер читает переписку и передаёт данные третьим лицам.