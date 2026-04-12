Доминикана собралась нарастить экспорт кофе, какао и рома в Россию

Предприниматели Доминиканской Республики заинтересованы в продвижении на российский рынок традиционных для страны товаров — рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов и кофе. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Доминикане Алексей Середин.

«Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров – рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе», — сказал дипломат.

По его словам, отдельные компании из республики уже преодолевают препятствия, созданные Западом в торговле. Россия готова оказывать им поддержку и советует активнее участвовать в выставочных мероприятиях в РФ. 12 апреля исполняется ровно год с момента открытия российского посольства в Санто-Доминго

Ранее глава индонезийского острова Бали И Ваян Костер опроверг обвинения в предвзятости к россиянам. В 2023 году он просил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам из-за «плохого поведения», но теперь заявил, что проблема касается нарушителей из любой страны, а не конкретной национальности. Он подчеркнул, что одинаковый подход применяется ко всем: к европейцам, австралийцам и другим.