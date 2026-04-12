Чиновникам из Великобритании и Евросоюза необходимо срочно исправить ошибки в энергетической сфере и искупить вину перед народом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию Bloomberg о протесте в Ирландии в связи с ростом цен на энергоносители. Он напомнил, что уже предупреждал западных бюрократов о последствиях их политики.

«Народы Великобритании и ЕС устали от миграции, разжигания войн и нехватки топлива — и поднимаются. Бюрократам необходимо срочно исправлять свои ошибки и искупать вину», — написал он в социальной сети X.

Ранее агентство Bloomberg узнало, что ряд стран Азии просят США продлить исключение из санкционного режима для российской нефти. Речь идёт об Индии, Филиппинах и ещё нескольких государствах.