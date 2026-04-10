Азия просит США не перекрывать нефть из России

Индия, Филиппины и ещё несколько азиатских стран добиваются от США продления санкционного послабления на закупку российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Речь идёт не о полном снятии ограничений, а о временной льготе на поставки российской нефти, которая уже была загружена на танкеры. Действующая лицензия OFAC, как следует из материалов Минфина США, истекает 11 апреля.

По данным Reuters, Индия рассчитывает, что Вашингтон продлит это разрешение, поскольку такой шаг может помочь стабилизировать мировой рынок и сдержать цены. На фоне напряжённости вокруг поставок энергоносителей для азиатских покупателей это стало особенно чувствительной темой.

Bloomberg отдельно пишет, что давление на Минфин США усилилось именно сейчас, когда страны региона пытаются не допустить нового скачка цен и перебоев с импортом. Филиппины также добиваются продления режима исключений.

Что решит Вашингтон, пока неясно. Но сама интрига сейчас в другом: если льготу не продлят, часть уже идущих грузов может снова оказаться под санкционным риском.