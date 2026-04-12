«Глаза, Чико, никогда не врут»: Профайлер раскрыл секрет, который поможет «расколоть» кого угодно

Универсальных сигналов лжи не существует — один и тот же жест может означать стресс, усталость или неловкость, поэтому детекция обмана требует учёта контекста и базовой линии поведения. Об этом «Газете.ru» рассказал профайлер Александр Петров.

По его словам, следует отказаться от схемы «есть жест — есть ложь». К примеру, стресс обман не докажет, поскольку он может быть вызван значимостью темы или страхом ошибиться. Ключевое — отслеживать, когда именно меняется поведение.

Перед анализом важно определить базовую линию человека: темп речи, жестикуляцию, эмоциональность. Без этого любые выводы неточны. Петров отметил, что значение имеет не отдельный жест, а изменение привычного поведения. Например, переход от расслабленности к скованности или избыточная правильность (застывшая поза, контролируемый взгляд). Микровыражения показывают лишь внутреннюю реакцию, но не обязательно ложь.

Более надёжный признак — рассогласование между словами, голосом и телом, а также структура речи: при уточняющих вопросах ложь часто проявляется в паузах, обобщениях и потере деталей. Манипуляция отличается от лжи, поскольку она влияет на поведение (давление, игра на вине, обесценивание). Особая форма — газлайтинг, когда вас заставляют сомневаться в собственной адекватности.

«Частые ошибки при распознавании лжи — вера в универсальные признаки, подтверждающее искажение и автоматическое приравнивание стресса к обману», — отметил Петров.

Лучше избегать прямых обвинений, задавать уточняющие вопросы и просить восстановить последовательность событий. Правдивый человек легко воспроизводит детали, а импровизатор допускает несостыковки, заключил специалист.

Кстати, привычка скрещивать руки на груди или часто трогать лицо во время разговора может выдать собеседника с головой — порой такие жесты оказываются красноречивее любых слов.