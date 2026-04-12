Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России грузовое судно

Грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России в Испанию, было остановлено шведской береговой охраной в Балтийском море. Корабль под флагом Панамы заподозрили в незаконном сбросе угольных отходов прямо в море, передаёт SVT со ссылкой на прокуратуру королевства.

Нарушение было обнаружено с воздуха во время патрулирования. По поручению прокуратуры сотрудники береговой охраны поднялись на борт для досмотра и начала расследования. Как заявил прокурор Хакан Андерссон, теперь властям предстоит допросить капитана и экипаж, чтобы выяснить все обстоятельства. По итогам проверки судну может грозить крупный штраф. В настоящее время балкер стоит на якоре у шведского города Истад.

SVT, ссылаясь на информацию от береговой охраны, сообщает, что власти Стокгольма не видят связи между задержанным судном-балкером и «теневым флотом» России.

По данным сервиса Vessel Finder, балкер Hui Yuan покинул российский порт Усть-Луга 9 апреля и следовал в Лас-Пальмас, куда должен был прибыть 21 апреля.

