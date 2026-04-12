Песков допустил, что ЕС найдёт способ купить газ без РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что европейские страны смогут найти способ закупать газ в случае, если Россия перестанет его продавать Евросоюзу. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок живёт как живой организм», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на фоне энергетического кризиса всё чаще говорят о возобновлении частичного сотрудничества с Россией и отказе от поддержки Украины. Отсрочка презентации плана полного отказа от российского газа в Брюсселе стала первым признаком этого. В таких условиях реализовать пакет помощи Киеву становится сложнее, и его судьба теперь зависит не только от вето Венгрии, но и от разногласий между другими членами ЕС.