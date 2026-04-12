«Чувствительная сфера»: Песков отказался раскрывать инструкции военным кораблям РФ

Российские военные корабли получают секретные приказы по сопровождению танкеров, но их содержание останется за кадром. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным подчеркнул, что эта информация не для публичного доступа.

«Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными», — заявил пресс-секретарь президента.

Однако сам факт выдачи таких инструкций Песков не отрицает. Наоборот, он отметил, что Россия столкнулась с волной международного пиратства против судов, связанных с нашей страной. И, по его словам, любое государство имеет право защищать свои интересы.

«Президент [Владимир Путин] этому уделяет большое внимание», — добавил Песков.

Значит, секретные указания капитанам кораблей существуют. И они направлены на то, чтобы российский товар доходил до покупателей, несмотря на угрозы в море.