12 апреля, 10:27

«Чувствительная сфера»: Песков отказался раскрывать инструкции военным кораблям РФ

Песков: Инструкции военным кораблям РФ не могут быть публичными

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российские военные корабли получают секретные приказы по сопровождению танкеров, но их содержание останется за кадром. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным подчеркнул, что эта информация не для публичного доступа.

«Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными», — заявил пресс-секретарь президента.

Однако сам факт выдачи таких инструкций Песков не отрицает. Наоборот, он отметил, что Россия столкнулась с волной международного пиратства против судов, связанных с нашей страной. И, по его словам, любое государство имеет право защищать свои интересы.

«Президент [Владимир Путин] этому уделяет большое внимание», — добавил Песков.

Значит, секретные указания капитанам кораблей существуют. И они направлены на то, чтобы российский товар доходил до покупателей, несмотря на угрозы в море.

«Глупыш» против «теневого флота»: Как Лондон пытается угрожать РФ, не имея боеготовых кораблей
«Глупыш» против «теневого флота»: Как Лондон пытается угрожать РФ, не имея боеготовых кораблей

Напомним, в конце марта премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Однако 8 апреля российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера — Universal и Enigma — несмотря на риск захвата. Британский корабль следил, но не вмешался. С января через британские воды прошло более 300 судов «теневого флота», обеспечивающего почти 40% российского экспорта нефти. 544 судна находятся под санкциями Великобритании.

BannerImage
Анастасия Никонорова
