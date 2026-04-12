Москалькова рассказала, как в России помогают эвакуированным жителям Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости» о финансовой помощи гражданам Украины, эвакуированным из зоны боевых действий российскими военными. Каждый из них получил по 10 тысяч рублей.

Напомним, в декабре прошлого года российские военные спасли 46 человек. Часть из них (17 человек) уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

«Они получили выплаты, имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, могут сделать это самостоятельно или при нашей помощи», — пояснила омбудсмен.

По словам Москальковой, эвакуированные украинцы живут в комфортных условиях. Их обеспечили всем необходимым, включая телефоны для связи с родными — в том числе и по видеосвязи.

Она также отметила, что простые россияне тоже помогают спасённым.

«Наши русские люди очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

