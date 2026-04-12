Мамкин сын из Оренбурга через суд делит с бывшей женой детский комод и морозилку

В Оренбурге развернулась настоящая «битва века» за предметы первой необходимости. Местный житель Алексей после развода решил, что детская мебель и морозильная камера должны быть монетизированы, предъявив бывшей жене Марине счет. Детали истории узнал телеграм-канал Baza.

Супруги поженились в 2022 году, вскоре у пары появился сын Андрей. Идиллия быстро сменилась бытовыми баталиями, а совместная жизнь с матерью мужа окончательно испортила атмосферу. В результате женщину вместе с младенцем выставили за дверь дома, приобретённого Алексеем ещё до брака.

Марина надеялась забрать хотя бы вещи малыша, но столкнулась с суровым бизнес-подходом. Экс-супруг и свекровь потребовали компенсацию: 18,5 тысячи рублей за детский комод и почти 10 тысяч за морозильную камеру. Иначе — «никакого имущества».

Конфликт закономерно перетёк в зал суда. Девушка подала иск на алименты, а в ответ получила претензию по разделу домашней утвари. Теперь Фемиде предстоит решать, кто больше нуждается в технике для заморозки продуктов.

Ситуация оказалась ещё пикантнее. Выяснилось, что мужчина заранее подстраховался, подготовив бумаги о якобы уже выплаченных алиментах. Благодаря этой «схеме» размер официальных выплат на ребёнка теперь едва дотягивает до 4500 рублей.

Марина продолжает бороться за право воспитывать сына в нормальных условиях, требуя передать мебель безвозмездно и добиться справедливого содержания от бывшего мужа. Пока же «щедрый» родитель сосредоточен исключительно на возврате «инвестиций» в бытовую технику.

