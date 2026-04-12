На борту задержанного Швецией судна «Хуэй Юань» нет россиян

Дипломаты направили запрос в береговую охрану Швеции. В ответ на него поступила информация, что россияне на судне отсутствуют. Других подробностей инцидента в посольстве не привели.

Напомним, что грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России в Испанию, остановила шведская береговая охрана в Балтийском море. Корабль под флагом Панамы заподозрили в незаконном сбросе угольных отходов прямо в воду. Нарушение заметили с воздуха во время патрулирования. По поручению прокуратуры сотрудники береговой охраны поднялись на борт для досмотра и начала расследования. Прокурор Хакан Андерссон заявил, что теперь властям предстоит допросить капитана и экипаж, чтобы выяснить все обстоятельства. Власти Стокгольма не видят связи между задержанным судном и «теневым флотом» России.