12 апреля, 11:38

На борту задержанного Швецией судна «Хуэй Юань» нет россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Grints

В посольстве России в Стокгольме заявили, что среди экипажа судна «Хуэй Юань» нет граждан РФ, передаёт РИА «Новости». На борт этого корабля ранее поднялись представители шведских властей.

Дипломаты направили запрос в береговую охрану Швеции. В ответ на него поступила информация, что россияне на судне отсутствуют. Других подробностей инцидента в посольстве не привели.

«Адмирал Григорович» провёл два танкера через Ла-Манш под угрозой абордажа

Напомним, что грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России в Испанию, остановила шведская береговая охрана в Балтийском море. Корабль под флагом Панамы заподозрили в незаконном сбросе угольных отходов прямо в воду. Нарушение заметили с воздуха во время патрулирования. По поручению прокуратуры сотрудники береговой охраны поднялись на борт для досмотра и начала расследования. Прокурор Хакан Андерссон заявил, что теперь властям предстоит допросить капитана и экипаж, чтобы выяснить все обстоятельства. Власти Стокгольма не видят связи между задержанным судном и «теневым флотом» России.

Юлия Сафиулина
