Эксперт объяснил, почему стягивание оружия НАТО у наших границ — это не шутки

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Василий Климов констатировал возникновение новой опасности, исходящей от Североатлантического альянса вблизи рубежей России. Данную информацию он обнародовал, беседуя с журналистами URA.ru.

Эксперт подчеркнул, что НАТО в форсированном темпе и с небывалой интенсивностью стягивает наступательные вооружения вдоль восточных рубежей. Данный факт, считает он, несёт для России гораздо более глубокую угрозу, чем простое наращивание военного потенциала теми или иными европейскими странами по отдельности.

«То есть непосредственно у линии соприкосновения», — подчеркнул специалист.

Помимо этого, он обратил внимание на исключительную опасность, возникающую из-за близости к российским границам зенитных, противоракетных комплексов и ударных систем.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом признал, что некоторые страны альянса действительно провалили проверку США. Рютте согласился с критикой американского лидера.