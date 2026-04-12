12 апреля, 10:31

Песков: НАТО — очень сильный альянс, его недооценивать нельзя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Преуменьшать потенциал Североатлантического альянса с российской стороны было бы неверным и легкомысленным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Ну, не стоит недооценивать, наверное, силу всё-таки этого альянса. Это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный», — отметил он.

Песков добавил, что неизбежность преобразования Североатлантического альянса под воздействием постоянно меняющейся картины современного мира не вызывает у него сомнений. По словам представителя Кремля, то обстоятельство, что блок вынужден будет подстраиваться под динамично меняющиеся реалии сегодняшней глобальной повестки, является для него совершенно очевидным.

Песков: ЕС прикрывает опрометчивые решения идеологией «Россия — исчадие ада»

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что РФ с пониманием относится к паузе в переговорах со стороны Америки. Он вновь подтвердил, что диалог в настоящее время приостановлен. Представитель Кремля добавил, что в России осознают высокую загруженность своих визави из США.

Вероника Бакумченко
