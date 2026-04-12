Песков: НАТО — очень сильный альянс, его недооценивать нельзя

Преуменьшать потенциал Североатлантического альянса с российской стороны было бы неверным и легкомысленным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Ну, не стоит недооценивать, наверное, силу всё-таки этого альянса. Это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный», — отметил он.

Песков добавил, что неизбежность преобразования Североатлантического альянса под воздействием постоянно меняющейся картины современного мира не вызывает у него сомнений. По словам представителя Кремля, то обстоятельство, что блок вынужден будет подстраиваться под динамично меняющиеся реалии сегодняшней глобальной повестки, является для него совершенно очевидным.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что РФ с пониманием относится к паузе в переговорах со стороны Америки. Он вновь подтвердил, что диалог в настоящее время приостановлен. Представитель Кремля добавил, что в России осознают высокую загруженность своих визави из США.